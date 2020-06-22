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Арсен Аваков собирался уйти в отставку – Зеленский не отпустил

"24 канал"

Еще несколько недель назад глава МВД собирался добровольно покинуть свой пост.

Еще несколько недель назад министр внутренних дел Украины Арсен Аваков собирался уйти в отставку добровольно. Однако его предложение не принял президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает “РБК-Украина“. По их информации, Аваков озвучил эту идею во время разговора с украинским лидером.

“Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязаны окажемся”, – заявил инсайд “РБК” в окружении президента.
На момент публикации новости пресс-секретарь Авакова никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, что Арсен Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
Однако в начале июня 2020 года парламентская фракция “Голос” начала собирать подписи за отставку Авакова и 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте. Это произошло на фоне громкого скандала в Кагарлыке, где прямо в отделе полиции изнасиловали и пытали женщину, а также массовой перестрелки прямо в одном из жилых кварталов Броваров.

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17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова. А в Киеве за последний месяц несколько раз проходили массовые акции протеста, участники которых требовали отставки главы МВД.

Как ранее сообщал politua, народные депутаты из фракции “Слуга народа” не поддерживают отставку Арсена Авакова.

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