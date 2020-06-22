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Выпускники из ОРДЛО смогут поступать во все вузы без ВНО

УманьNews.City

Изменение в законодательство инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ученики из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также аннексированного Россией Крыма теперь смогут поступить во все вузы страны по упрощенной системе без сдачи внешнего независимого оценивания.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующие изменения в закон “О высшем образовании” инициировал лидер Украины Владимир Зеленский.

“Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в ВУЗы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас. Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот”, – уточняется в сообщении.

Напомним, что в настоящее время абитуриенты с временно оккупированных территорий по упрощенной системе (без сдачи ВНО) могут поступить в 91 университет.

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Діти з ТОТ Донецької та Луганської областей зможуть не складати ЗНО для вступу у виші.

Детальніше: https://bit.ly/3hRL8Rm

Опубликовано Офіс Президента України Понедельник, 22 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, Владимир Зеленский принял решение об отмене ВНО для украинских выпускников.

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