Российское ФСБ арестовало начальника райотдела УМВД Курской области, подполковника полиции Дмитрия Борзенкова. Его подозревают в государственной измене в пользу Украины.

Об этом сообщил ТАСС. Ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, в издании уточнили, что полицейскому вменяют в вину “передачу сведений, составляющих гостайну, Службе безопасности Украины”.

Арестованный якобы был привлечен к “конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ” и шпионил в пользу украинской службы безопасности.

“ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (“Государственная измена”), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.”, – сообщили в ЦОС.

Как сообщал politua, ранее в СБУ высмеяли пропагандистский фейк российской разведки о “секретных украинских тюрьмах”.