СБУ разоблачила кражи деньги с банковских карт.

СБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских карт граждан вмешиваясь в работу банковских систем. В ее состав входило 15 человек.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек с помощью вмешательства в работу банковских систем, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 человек.

«Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные», – говорится в сообщении.

«В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещенные в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественные и банки РФ, присваивая их», – уточняют в сообщении.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Пред 1 из 2 След

В рамках расследования правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства подозреваемых.

В ходе обыска было обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фото и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также были изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 млн гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Напомним, что в конце прошлой недели правоохранители задержали в Киеве россиянина, который оказался руководителем неонацистской радикальной ячейки. Он является последователем идеологии, которая пропагандирует этнический и культурный геноцид. https://politua.org/novosti/88241-v-kieve-zaderzhali-rossijskogo-neonacista/