Решение Украины не голосовать за Канаду в Совбезе ООН – это не “зрада”

Во время голосования за страну, которая станет непостоянным членом Совбеза ООН, Украина поддержала Норвегию и Ирландию вместо Канады.

Во время голосования за страну, которая станет непостоянным членом Совбеза ООН, Украина поддержала Норвегию и Ирландию вместо Канады. Но причина этого, казалось бы, неожиданного решения, не в ухудшении отношений между официальными Киевом и Оттавой, как уже предполагает ряд экспертов.

Как рассказал журналист Игорь Соловей в своем telegram-канале “Nachtigal“, еще в первом туре голосования было понятно, что Канада не пройдет дальше. Это понимали и сами канадцы, но все же продолжали дожимать вопрос.

“При этом Киев готов был поддержать их во втором туре. Но канадцы не набрали 128 голосов”, – подчеркнул Соловей.

Самая же главная причина, по его словам, заключается в том, что еще до 2015 года с Ирландией и Норвегией у Украины были письменные обязательства касательно поддержки их кандидатур. Ведь они, соответственно, поддержали кандидатуру Украины несколько лет назад.

“Обязательства в ООН – это как зарегистрированный брак. Если нарушаешь взятые обязательства, то всю жизнь платишь алименты”, – процитировал Соловей высокопоставленного дипломата, подводя итог.

Как ранее сообщал politua, Украина передала суду ООН доказательства агрессии России в Керченском проливе.