Если Иран не выполнит свои обязательства по поводу сбитого в январе пассажирского “Боинга” авиакомпании МАУ, Украина будет вынуждена обратиться в международные суды.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. При этом он подчеркнул, что речь идет не только о возврате бортовых самописцев.

“Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам “черных ящиков”. А также и о других обещаниях”, – уточнил украинский лидер.

Он подчеркнул, что официальный Тегеран должен принести извинения и выплатить всем пострадавшим адекватные компенсации.

“Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды”, – подчеркнул президент.

Как ранее сообщал politua, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически заявил, что Украина не пойдет на кулуарные договоренности с Ираном по делу сбитого “Боинга” МАУ.