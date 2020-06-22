Новости

Зеленский пригрозил Ирану международным судом из-за сбитого самолета МАУ

Источник: "Киев.информатор"

Лидер Украины напомнил, что официальный Тегеран должен выполнить свои обязательства

Если Иран не выполнит свои обязательства по поводу сбитого в январе пассажирского “Боинга” авиакомпании МАУ, Украина будет вынуждена обратиться в международные суды.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail. При этом он подчеркнул, что речь идет не только о возврате бортовых самописцев.

“Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам “черных ящиков”. А также и о других обещаниях”, – уточнил украинский лидер.

Он подчеркнул, что официальный Тегеран должен принести извинения и выплатить всем пострадавшим адекватные компенсации.

Читайте также  Режиссеры просят власть отдать приоритет финансированию украинского кино

“Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды”, – подчеркнул президент.

Как ранее сообщал politua, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически заявил, что Украина не пойдет на кулуарные договоренности с Ираном по делу сбитого “Боинга” МАУ.

Тоже интересно
Новости

СБУ разоблачила кражи деньги с банковских карт

Новости

Решение Украины не голосовать за Канаду в Совбезе ООН – это не…

Новости

В Гааге возобновили слушания по делу МН-17

Новости

США отправляет в Украину партию ракет Javelin

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

СБУ разоблачила кражи деньги с банковских карт

Решение Украины не голосовать за Канаду в Совбезе ООН – это не “зрада”

В Гааге возобновили слушания по делу МН-17

1 из 1 826