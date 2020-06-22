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Протест против карантина в Гааге разогнали водометами: фото

Источник: euronews

В полицию летели камни и дымовые шашки, в ответ правоохранители применили водометы.

В городе Гаага, Нидерланды, прошла массовая акция протеста против карантина из-за пандемии коронавируса. В районе Маливельд, где уже традиционно проходят подобные демонстрации, на этот раз собралось около пяти тысяч человек (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Об этом сообщает издание NL Times. По их информации, проведение антикарантинной акции, которую планировала группа Virus Waanzin (“Вирусное безумие”), изначально было запрещено. Однако потом мэр Гааги Йохан Ремкес все же разрешил акцию.

Демонстрация началась мирно, с небольшого сидячего протеста. Участники протеста держали в руках таблички с надписью “Убить Билла” – отсылкой на теорию заговора в Интернете, согласно которой основатель Microsoft Билл Гейтс якобы является создателем COVID_19. Они требовали “положить конец запрету” и “восстановить свободу”, в частности, позволив пожилым людям принимать больше посетителей в домах престарелых.

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Позднее к акции присоединились футбольные фанаты, которые собрались перед главным вокзалом города. В результате вспыхнули столкновения между протестующими и полицией. Правоохранители Гааги заявили, что беспорядки начались уже после окончания мирной демонстрации, по причине того, что “группа нарушителей спокойствия хотела пойти в центр”, что им было запрещено, “чтобы гарантировать безопасность жителей и гостей” в этом районе.

Футбольные фаны бросали в офицеров камни и дымовые шашки. Для сдерживания продвижения протестующих в центр Гааги полиция вывела на улицы конных офицеров и применила водометы. Было арестовано около 400 протестующих.

Как сообщал politua, коронавирус продолжает ставить “антирекорды” по уровню заболеваемости в Украине.

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