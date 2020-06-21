Малюська оценил будущее место для «слуг народа»

Министерство юстиции за 100 дней работы реализовало экспериментальный проект платных камер в следственных изоляторах. В качестве платы уже получено 115 500 грн дополнительных средств.

Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платный СИЗО в центре города Черновцы. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Черновцы СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки – 346,00 грн; неделю – 1170,00 грн; месяц – 2508,00 грн », – уточнил он.

Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Фото опубликованные Денисом Малюська. Пред 1 из 24 След

Министерство юстиции за 100 дней работы реализовало экспериментальный проект платных камер в следственных изоляторах. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, по состоянию на 13 июня в качестве платы уже получено 115 500 грн дополнительных средств, за счет которых начинают ремонт бесплатных камер для заключенных.

Чернівці, сізопосидіти у історичній пам‘ятці, у центрі міста і недорого:доба – 346,00 грнтиждень – 1170,00 грнмісяць – 2508,00 грн Geplaatst door Denis Malyuska op Zondag 21 juni 2020

По данным Минюста, в Украине теперь 30 следственных изоляторов, рассчитанных на 500-2500 человек. В самом плохом состоянии помещения в Киевском СИЗО, а также в Одессе и Херсоне.

Проект платных камер – внутренний резерв, который позволит зарабатывать определенные средства для улучшения условий в обычных камерах. В данное время определили, что эксперимент продлится до конца 2021 года.

Напомним, что экс-регионал Ефремов после выхода из СИЗО поделился с журналистами своими планами. Бывший регионал пока не разобрался в политической ситуации в стране.