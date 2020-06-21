Малюська оценил будущее место для «слуг народа»

Министерство юстиции за 100 дней работы реализовало экспериментальный проект платных камер в следственных изоляторах. В качестве платы уже получено 115 500 грн дополнительных средств.
Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платный СИЗО в центре города Черновцы. Он написал об этом на своей странице в Facebook.
«Черновцы СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки – 346,00 грн; неделю – 1170,00 грн; месяц – 2508,00 грн », – уточнил он.
Министерство юстиции за 100 дней работы реализовало экспериментальный проект платных камер в следственных изоляторах. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, по состоянию на 13 июня в качестве платы уже получено 115 500 грн дополнительных средств, за счет которых начинают ремонт бесплатных камер для заключенных.
Чернівці, сізопосидіти у історичній пам‘ятці, у центрі міста і недорого:доба – 346,00 грнтиждень – 1170,00 грнмісяць – 2508,00 грн
Geplaatst door Denis Malyuska op Zondag 21 juni 2020
По данным Минюста, в Украине теперь 30 следственных изоляторов, рассчитанных на 500-2500 человек. В самом плохом состоянии помещения в Киевском СИЗО, а также в Одессе и Херсоне.
Проект платных камер – внутренний резерв, который позволит зарабатывать определенные средства для улучшения условий в обычных камерах. В данное время определили, что эксперимент продлится до конца 2021 года.
Напомним, что экс-регионал Ефремов после выхода из СИЗО поделился с журналистами своими планами. Бывший регионал пока не разобрался в политической ситуации в стране.