Именно в этот день, в 1941 году началась одна из крупнейших частей Второй Мировой – немецко-советская война.

22 июня в Украине – это День скорби и чествования жертв памяти войны. Именно в этот день, в 1941 году началась одна из крупнейших частей Второй Мировой войны – немецко-советская война.

Потери Украины во Второй мировой войне

По итогам Второй Мировой Украина стала страной, которая понесла самые большие потери среди всех государств мира. По различным оценкам в окопах Второй Мировой войны погибло от восьми до десяти миллионов украинцев. Свыше пяти миллионов из них были гражданскими лицами, из которых полтора миллиона стали жертвами Холокоста. Также 2,2 миллиона человек были вывезены в нацистскую Германию на принудительные работы.

В Украине были разрушены до основания 700 городов и 28 тысяч сел. Сорок месяцев длилось противостояние между нацистской Германией и СССР на территории Украины, 35 из этих месяцев велись активные боевые действия.

Не следует также забывать, что украинцы оказались жертвами не только нацистов, но и Советского Союза. Более полумиллиона жителей Западной Украины, которые выступали за независимость своей страны, были репрессированы властью СССР. Свыше 200 тысяч крымских татар, болгар, греков и армян были депортированы Союзом.

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

День скорби и чествования памяти жертв войны был учрежден в Украине указом президента Леонида Кучмы от 17 ноября 2000 года. А 20 мая 2011 года Верховная Рада Украины ввела всеукраинскую минуту молчания 22 июня – за это постановление тогда проголосовали 299 депутатов.

Согласно решению парламента, Кабинету министров Украины было поручено:

Обеспечивать 22 июня каждого года приспущение государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти;

Обеспечивать в 10:00 минуту молчания, остановив на это время работу в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме предприятий, где это не допускается по технологии производства), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.



Госкомитет телевидения и радиовещания должен обеспечивать ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывать трансляцию передач в память погибших в войне.



Как ранее сообщал politua, большая часть украинцев в развязывании Второй Мировой войны винят одинаково и нацистскую Германию, и СССР.