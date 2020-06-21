Взрыв в жилом доме в Киеве: подробности

На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие. В итоге количество жертв происшествия возросло до трех человек.

На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщает паблик «Киев Оперативный».

«Произошел взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждены несколько этажей. На место срочно выехали все службы», – говорится с вообщении.

По информации ГосЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме по проспекте Григоренко, 41.

Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси.

Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Пред 1 из 37 След

«В Дарницком районе по пр. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», – говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают 46 спасателей и девять единиц техники.

Также появилось видео, которое было снято в первые минуты после взрыва дома на Позняках.

Журналист Богдан Аминов опубликовал видео, снятое внутри разрушенных квартир дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве.

По словам журналиста, видео снял один из жильцов дома в первые минуты после обрушения.

Осторожно, маты (18+). Достал видео местного жителя внутри дома на Позняках, где был взрыв. Жуткие кадры первых секунд после того, обвалилась часть квартир. За дверью из коридора не осталось ничего: пол, потолок, стены, мебель и бытовую технику вырвало взрывной волной и раскидало по всему двору.Один из местных Давид, который проживает на четверотом этаже, рассказал, что во время эвакуации слышал крики о помощи под завалами и видел соседей с кровью на одежде, которые искали своих сожителей на лестничной площадке. Все подробности и видео – на NEWSONE TV. Мы первая камера, которая приехала на место событие и показывает все в прямом эфире. Geplaatst door Bogdan Aminov op Zondag 21 juni 2020

Корреспондент «Левого Берега» передает, что обломки откинуло на более чем 200 метров. На месте квартиры на седьмом этаже – дыра.

Обновление 11:30. В 10:47 спасатели нашли на месте взрыва под плитой тело погибшего мужчины. Трех человек удалось вытянуть из-под завалов.

В ГосЧС также уточнили адрес события – ул. Крушельницкой 1/5.

Спасатели эвакуируют жителей. Из дома вывели уже 21 человека. Есть опасность обвала.

На месте происшествия организовали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают 75 спасателей.

Страшні речі відбуваються – вибух будинку поряд із нашим домом😥 Люди кажуть, що газ. Проспект Григоренка в Києві.UPD:… Geplaatst door Anton Drobovych op Zondag 21 juni 2020

Спасатели обнаружили под завалами второго погибшего, передает корреспондент «Левого Берегва». Пострадали 27 человек.

«Дом панельный, плиты перекрытия повреждены и не стабильны, в любой момент могут провалиться. Спасатели не могут работать внутри здания», – сообщил корреспондент.

Поврежденные плиты попытаются вынуть с помощью строительной техники. В связи с этим есть опасность повреждения соседних домов, их жителей также эвакуировали.

Позже стало известно, что тело второй погибшей находится под завалами. Об этом сообщила пресс-секретарь киевского управления ГосЧС Светлана Водолага, передает «Укринформ».

«Тело одной погибшей женщины еще находится под завалами. Сейчас спасатели проводят работы по поднятию бетонной плиты, чтобы достать тело женщины. На наличие жителей проверяются все квартиры в доме, который пострадал, и смежные дома», – сказала Водолага.

Территорию огородили, жителей в дом не пропускают.

По ее словам, работы осложняются тем, что конструкции на 9-10 этажах неустойчивы, существует угроза обвала.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решить вопрос жилья для людей, квартиры которых повредились в результате взрыва. Всем нуждающимся организуют ночлег и обеспечат питанием.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что решается вопрос об отселении всех жителей многоэтажки. По его словам, вероятно взрыв произошел на шестом этаже.

Тем временем по состоянию на 18:00 спасатели официально подтверждают, что в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве погибли 2 человека. Жертвами трагедии стали две женщины, передает «РБК-Украина».

Пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий на брифинге заявил, что погибла женщина 1943 года рождения, которую нашли ранее, и «еще одно лицо женского пола. Сейчас выясняют, кто это и другие данные».

Представитель ГосЧС отметил, что второе тело нашли на шестом этаже поврежденного взрывом здания.

Спасатели обнаружили под завалами еще одно тело. Таким образом, количество жертв происшествия возросло до трех.

Об этом на брифинге заявил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает «РБК-Украина».

Под завалами погиб мужчина. Сейчас устанавливают его возраст, а также в какой именно квартире проживал погибший.

«На эту минуту у нас найден третий погибший человек. Это мужчина», – заявил представитель ГосЧС.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека.

Жильцов дома переселят в интернат на Харьковском шоссе. На данный момент на переселение записались 27 человек из подъезда, где произошла трагедия и 36 человек из соседних подъездов. Семь жителей разрушенного подъезда уже выехали на новое место.

Спасатели не исключают дальнейшее разрушение поврежденного дома, поэтому укрепляют конструкции здания.

Напомним, что в конце неди в Киеве задержали российского неонациста. Он распространял литературу, которая призывала к совершению терактов.