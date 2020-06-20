Кровавый Пастор попробовал себя в роли писателя-сказочника

Экс-секретарь СНБО Турчинов выдал сатирическую сказку об украинской современности. В издательстве ее описали как антиутопию XXI века.

Бывший секретарь СНБО и глава Верховной Рады Александр Турчинов написал сказку об украинской современности. Сам Турчинов сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Учитывая, что многие украинцы ну очень любят сказки, решил быть в тренде. Вышла моя «Сказка о Добромоле». Она веселая и одновременно грустная, как и наша жизнь. Книга рассчитана на сознательных и разумных читателей, которые не голосуют за сказочных персонажей», – написал Турчинов.

Книга вышла на украинском и русском языках в издательстве «Днепр».

В описании сказано, что «Сказка о Добромоле» – это гротеск на нашу современность.

«Рассказ воспринимается как антиутопия ХХІ века, своеобразное «кривое зеркало» современного общества. Эта книга-предостережение адресуется широкому кругу читателей», – говорится в описании.

Иллюстрации к книге выполнил украинский карикатурист Юрий Журавель.

Друзі, враховуючи, що багато українців ну дуже полюбляють казки, вирішив бути в тренді. Світ побачила моя «Казка про… Geplaatst door Олександр Турчинов op Zaterdag 20 juni 2020

Александр Турчинов в феврале 2014 был главой Верховной Рады. После побега Януковича назначен на должность и.о. президента Украины.

С 2014 до 2019 года был секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Турчинов является автором ряда художественных книг, самые известные из них – «Иллюзия страха», «Свидетельство», «Тайная вечеря», «Пришествие». По триллеру «Иллюзия страха» в 2008 году был снят одноименный фильм, который даже выдвигали от Украины на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Напомним, что в апреле нардеп Сюмар заявила, что Порошенко, Турчинову и Воронченко хотят объявить подозрение в госизмене, в связи с событиями в Керческом проливе. В ГБР это отрицают.