Карантин введут в регионы жестко, но ограниченно

Главный санитарный врач Ляшко утверждает, что говорить о жестком карантине по всей Украине преждевременно. Карантин может быть региональным.

Говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно, это будет локально, в зависимости от ситуации в отдельном регионе, заявил в эфире телеканала «ТСН» главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«С 22 июня прописываются этапы входа в более жесткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трех дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности», – заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что говорить о жестком карантине на территории страны сейчас преждевременно, надо выполнять все рекомендации министерства здравоохранения».

Отвечая на вопрос о том, готова ли система здравоохранения к увеличению количества пациентов с коронавирусом, Ляшко сообщил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысокий.

«Что касается Киева – да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция… говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжелым течением и это требует реанимационных мер», – подчеркнул Ляшко.

Ранее сегодня Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Напомним, на заседании 17 июня Кабинет министров решил продлить действие адаптивного карантина до 31 июля. Позже премьер Денис Шмыгаль признал, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. Он поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.