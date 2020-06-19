С начала суток 19 июня российские боевики пять раз нарушили режим тишины в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Кроме того СЦКК обнаружили факт ведения огня по жилым районам Авдеевки.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. По их информации, террористы использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того двое защитников Украины подорвались на минах, заложенных оккупантами.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, рядом с Крымским утром противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позднее возле Шумов террористы обстреляли ВСУ из минометов калибра 82 мм, а по украинским позициям у Орехово боевики выпустили шесть мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Украинских военнослужащих у Хутора Вольного противник на протяжении часа обстреливал из минометов калибров 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское двое украинских военнослужащих подорвались на мине. Им была оперативно оказана первая помощь, после чего раненных эвакуировали в госпиталь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Тем временем украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Вчера, 18 июня 2020 года, в вечернее время с направления неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области террористы совершили обстрел жилых домов Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм.

Прибывшая на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что разрыв мины калибра 120 мм разрушил хозяйственное здание, а также повредил фасад и крышу двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 19 червня 2020 року #ООС… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Пятница, 19 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, российский террорист Игорь Гиркин признался в том, что главарей “Л/ДНР” назначает исключительно Кремль.