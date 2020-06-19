Вакарчук придумал, как сложить полномочия нардепа

Нардеп Вакарчук придумал, как лишиться мандата, при условии, что Верховная Рада не удовлетворила его прошение о сложение депутатских полномочий.

Святослав Вакарчук, который подал заявление о сложении депутатского мандата, вышел из фракции «Голос», сообщил сам Вакарчук на своей странице в Facebook.

Ситуацию в Верховной Раде на заседании парламента 19 июня прокомментировал спикер Дмитрий Разумков, сообщает «Украинская Правда».

«В соответствии с частью третьей статьи 60 закона Украины о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии «Голос», – заявил Разумков.

Спикер зачитал заявление Вакарчука.

Сам Вакарчук объясняет такое решение тем, что народные депутаты не оставили ему выбора, отказавшись проголосовать за сложение мандата.

Такой способ сложения депутатского мандата – вынужденный и формальный. В то же время он заверил, что останется членом партии «Голос», и сделает все от него зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной.

«Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата», – заявил Вакарчук.

«Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа», – уточнил Вакарчук.

11 червня 2020 року я написав заяву про складання мандата народного депутата України.18 червня Верховна Рада більшістю… Geplaatst door Святослав Вакарчук op Vrijdag 19 juni 2020

Напомним, что на заседании 18 июня Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции «Голос» Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению. Постановление не набрало соответствующего количества голосов – 175 из 226 необходимых.