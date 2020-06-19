Рада назначила нового министра экологии: кто он

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Романа Абрамовского на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За это решение отдали свои голоса 264 народных депутата. Сразу же голосования Абрамовский принес присягу новоиспеченного члена Кабинета министров Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Роман Романович Абрамовский – уроженец России, появился на свет 5 октября 1973 года в городе Комсомольск, в Хабаровском крае. Высшее образование получил уже в Украине – в Киевском национальном университете внутренних дел.

В политику Абрамовский пришел в 2013 году – тогда он на протяжении почти двух лет был помощником-консультантом одного из народных депутатов.

В 2015 году Роман Абрамовский несколько месяцев пробыл на посту заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А в 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

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