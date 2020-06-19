В Москве обнаружили предметы из Киево-Печерской Лавры

Археолог нашел в каталоге московского музея десятки предметов из Киево-Печерской Лавры. В Москве заявляли, что им неизвестно о наличии таких экспонатов.

Археолог Тимур Бобровский нашел в каталоге Государственного исторического музея в Москве десятки предметов из Киево-Печерского музея-заповедника, которые в 30-х годах были вывезены большевиками и считались безвозвратно утерянными. Он сообщил об этом в Facebook.

В 2001 году хранитель фондов Киево-Печерского заповедника Григорий Полюшко издал монографию «Потерянные сокровища лаврского музея» с каталогом драгоценных вещей, которые советские власти передали из фондов музея в Гохран СССР.

Это были преимущественно богослужебные предметы, реквизированные в 1920-х гг. из ризниц Софийского и Успенского соборов Киева, превращенных в музеи с приходом советов. В Гохран ценные вещи изымались под предлогом «надежного хранения», но в начале 1940-х гг. большинство из них исчезло в недрах государственных банковских учреждений.

Предметы из Киево-Печерской Лавры в каталоге московского музея Предметы из Киево-Печерской Лавры в каталоге московского музея Предметы из Киево-Печерской Лавры в каталоге московского музея. Предметы из Киево-Печерской Лавры в каталоге московского музея. Пред 1 из 4 След

Полюшко установил, что минимум 11 предметов в конечном итоге оказались в Государственном историческом музее в Москве, но там заявили, что «учетная документация не содержит информации про поступление экспонатов из Киево-Печерской Лавры».

Бобровский сообщил, что он решил сравнить фотографии из «каталога Полюшко» с каталогом на сайте ГИМ.

«И тут началось… Из 119 предметов, указанных в каталоге по данным 1930-х гг., мне среди материалов данного сайта удалось идентифицировать 57 «киевских» вещей, из которых как минимум четыре десятка считались утраченными навсегда. И это я просмотрел только часть оцифрованной коллекции», – сообщил археолог.

Щойно я знайшов скарб з 57 дорогоцінних предметів. Надзвичайно коштовний та майже несподіваний (найчастіше так і буває… Geplaatst door Tymur Bobrovskyy op Donderdag 18 juni 2020

Напомним, что суд Нидерландов вернул скифское золото Украине. Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине артефакты выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, которые находились на тот момент в Нидерландах.