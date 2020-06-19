Украинские моряки вернутся домой после трех лет в ливийской тюрьме
Члены экипажа корабля “Рута”, задержанные в Ливии, вернутся в Украину 19 июня.
19 июня в Киев должны вернуться четырнадцать украинцев – членов экипажа судна “Рута”. Три года назад они были задержаны и помещены в тюрьму в Ливии.
Об этом сообщает “Интерфакс Украина”. По информации пресс-службы “Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам “Ассоль”, украинские моряки прибудут около 13:00 19 июня специальным авиарейсом.
“Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна “Рута”, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц”, – уточняется в сообщении.
В пресс-службе “Ассоль” также добавили, что состояние здоровья украинских моряков, несмотря на несколько лет заключения и голодовки, которую они устроили в прошлом месяце, удовлетворительное.
Члены экипажа танкера “Рута”:
- Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г. р.
- Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.79 г. р.
- Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.93 г. р.
- Сергей Бондарь, старший механик, 17.09.1958 г. р.
- Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г. р.
- Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г. р.
- Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г. р.
- Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г. р.
- Владимир Дымченко, моторист, 27.07.69 г. р.
- Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.62 г. р.
- Олег Дубовицкий, моторист 17.07.60 г. р.
- Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г. р.
- Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г. р.
- Александр Колесниченко, кок, 21.09.56 г. р.
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