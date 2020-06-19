Украинские моряки вернутся домой после трех лет в ливийской тюрьме

Члены экипажа корабля “Рута”, задержанные в Ливии, вернутся в Украину 19 июня.

19 июня в Киев должны вернуться четырнадцать украинцев – членов экипажа судна “Рута”. Три года назад они были задержаны и помещены в тюрьму в Ливии.

Об этом сообщает “Интерфакс Украина”. По информации пресс-службы “Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам “Ассоль”, украинские моряки прибудут около 13:00 19 июня специальным авиарейсом.

“Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна “Рута”, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц”, – уточняется в сообщении.

В пресс-службе “Ассоль” также добавили, что состояние здоровья украинских моряков, несмотря на несколько лет заключения и голодовки, которую они устроили в прошлом месяце, удовлетворительное.

Члены экипажа танкера “Рута”:

Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г. р.

Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.79 г. р.

Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.93 г. р.

Сергей Бондарь, старший механик, 17.09.1958 г. р.

Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г. р.

Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г. р.

Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г. р.

Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г. р.

Владимир Дымченко, моторист, 27.07.69 г. р.

Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.62 г. р.

Олег Дубовицкий, моторист 17.07.60 г. р.

Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г. р.

Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г. р.

Александр Колесниченко, кок, 21.09.56 г. р.

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