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Германия подала в суд на Tesla

stroom.ua

Причиной иска стал автопилот электромобилей Tesla

В Германии Федеральное антимонопольное ведомство подало иск против компании Tesla. Причиной стал автопилот электромобилей, который якобы вводит в заблуждение потребителей.

Как сообщает spiegel.de, делом на этой неделе займется Мюнхенский окружной суд. Обвинители считают, что термин “автопилот” является противоречащим в случае с продукцией Tesla. По мнению прокуроров, многие водители ошибочно считают, что эта система может полностью заменить водителя за рулем и ему не нужно даже просто следить за обстановкой на дороге. На деле же это всего лишь электронный ассистент с адаптивным круиз-контролем, автоматическим движением в полосе, автоматической парковкой и т.п.

Компания Tesla, в свою очередь, отвергает все обвинения и уже выступила с заявлением о том, что при использовании автопилота водитель всегда обязан следить за ситуацией на дороге – это даже строго прописано во всех правилах и инструкциях к электромобилям Tesla. Проще говоря, в компании подтвердили, что их система является помощником в автономном вождении, а не полноценным автопилотом, но Tesla никогда не скрывала этого факта.

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Как ранее сообщал politua, основатель компании Tesla Илон Маск признал ведущую роль Украины в космических успехах РФ.

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