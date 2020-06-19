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Террористы обстреляли защитников Украины из минометов: ВСУ понесли потери

18 июня российские НВФ нарушили режим прекращения огня 14 раз.

На протяжении 18 июня российские террористы четырнадцать раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский воин погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По их информации, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы и пулеметы.

Карта ООС - 18 июня
Источник: Министерство обороны Украины

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” захватчики обстреляли украинские позиции неподалеку от Авдеевки из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки враг открывал огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ “Север”, неподалеку от Крымского террористы утром выпустили 7 мин из минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Позиции украинских войск возле Орехово российские наемники трижды обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 18 июня украинские военнослужащие уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

С начала текущих суток в районе ответственности ОТГ “Север” российские террористы обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины вблизи Крымского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того враг использовал минометы калибра 82 мм вблизи Шумов.

Зведення станом на 07:00 19 червня 2020 року
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Минулої доби збройні формування…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 18 июня 2020 г.

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