Турция ждет украинских туристов в июле

Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля. Для украинцев по прибытию в Турцию не нужны будут ни самоизоляция и ни тесты на коронавирус.

Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок. Самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны. Тем временем международное авиасообщение в Украине восстановлено с 15 июня, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

О готовности Анкары открыть границы для украинских граждан стало известно после встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Турции Ягмура Гюльдере.

Как отмечает министерство, турецкая сторона готова принимать украинских туристов начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования, но с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

Ряд авиакомпаний, в частности «Azur Air Ukraine», «SkyUp», «Turkish Airlines», «Pegasus Airlines» и «Windrose», уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с июля.

Так же сообщается, что с 15 июня аэропорт «Борисполь» принял первый рейс – из Минска. В украинских аэропортах уже открыли все пункты пропуска Украина частично позволит въезд иностранцам и откроет пункты пропуска в аэропортах с 15 июня.

Напомним, что в Минздраве составили перечень «красных» и «зеленых» стран для въезда. Опасными признали 50 стран.

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