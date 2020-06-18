Из-за Майдана подозрение предъявлено экс-прокурору

Во время Евромайдана.

Бывшему прокурору из прокуратуры Киева предъявили подозрение в преступления против участников Евромайдана. Имя экс-прокурора не назвали.

По делу о преступлениях против евромайдановцев правоохранители сообщили о подозрении действующему адвокату – бывшему прокурору отдела прокуратуры Киева, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Подозреваемому инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления», – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший прокурор 21 января 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана.

В дальнейшем к протестующим была незаконно применена мера пресечения – содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что суд отложил избрание меры пресечения Порошенко на 1 июля. Прокурор ходатайствовал о личном обязательстве, а не о взятии под стражу.