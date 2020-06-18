Ограничения были введены ранее в связи с пандемией.

Компания “Укрэнерго” заявила о возобновлении работы аукционов по продаже электроэнергии в Россию и Беларусь.

“Укрэнерго” возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина – Россия и Украина – Беларусь”, – сообщили на сайте компании.

Исходя из этой информации, “Укрэнерго” будет продавать производителям электроэнергии право на использование ее инфраструктуры для энергопоставок за рубеж, сроком на сутки или на месяц.

Первый аукцион состоится уже 18 июня – это будет суточная продажа по вышеуказанным направлениям с поставкой электроэнергии 20 июня. А на 22-23 июня запланирован и первый месячный аукцион по распределению пропускной способности на июль.

“Таким образом, будет восстановлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС [объединенной энергосети.- прим.ред.] Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)”, – пояснили в “Укрэнерго”.

Ранее продажа электроэнергии в Россию и Беларусь была прекращена Украиной с 12 апреля 2020 года в соответствии с постановлением НКРЕКП “О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Как ранее сообщал politua, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не выпрашивать нефть у России, а пользоваться собственными источниками энергии.