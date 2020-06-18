Wizz Air возобновил полеты из Украины: какие рейсы теперь открыты

База Wizz Air в “Жулянах” снова доступна.

Лоукост-авиакомпания Wizz Air сообщила о возобновлении работы своей базы в аэропорту “Киев” (“Жуляны”) с 17 июня. Они предлагают перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Как сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, обслуживаться будут 15 маршрутов. При этом во время полетов будут действовать соответствующие меры безопасности в рамках карантина.

С 17 июня у Wizz Air доступны рейсы из “Жулян” в:

Афины (Греция)

Биллунд и Копенгаген (Дания)

Таллинн (Эстония)

Берлин (аэропорт Шонефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия);

Будапешт (Венгрия)

Лондон (аэропорт Лутон), (Великобритания).

При этом пассажирам рекомендуют приобретать все услуги авиаперевозчика онлайн, чтобы максимально уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту.

“В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором. Авиакомпания подготовила видео, содержащий ключевую информацию о новых мерах безопасности”, – говорится в сообщении.

Ранее politua сообщал, что еще одна компания возобновила полеты из Украины.