Совет Евросоюза продлил санкции против РФ за Крым

Экономическое давление продлено еще на год.

Совет Европейского Союза в четверг, 18 июня, принял решение продлить санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма до июня 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

“Нужно усиливать давление за нарушение прав человека, “паспортизацию”, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму”, – подчеркнул министр.

Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму. #КримЦеУкраїна — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

Ранее politua рассказывал об успехах санкционного давления на Россию.