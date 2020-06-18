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Совет Евросоюза продлил санкции против РФ за Крым

"Укрінформ"

Экономическое давление продлено еще на год.

Совет Европейского Союза в четверг, 18 июня, принял решение продлить санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма до июня 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

“Нужно усиливать давление за нарушение прав человека, “паспортизацию”, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму”, – подчеркнул министр.

Ранее politua рассказывал об успехах санкционного давления на Россию.

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