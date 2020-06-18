Вакарчук продолжает оставаться нардепом

Рада отказалась досрочно прекратить полномочия лидера партии «Голос» Вакарчука. На заседании парламента сам Вакарчук не присутствовал.

Верховная Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука. За принятие проекта постановления №3673 проголосовали 175 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как известно, в сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов «менять страну», намекнув о возвращении в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

В мае 2019 года Вакарчук создал партию «Голос» для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

С начала работы парламента 9-го созыва Вакарчук пропустил 26 заседаний из 101, а последний раз был на заседании 20 мая.

Сегодня, 18 июня, когда депутаты рассматривали его заявление о сложении депутатских полномочий, Вакарчука тоже не было.

11 июня лидер партии «Голос» Вакарчук объявил об уходе из парламента. По информации источников «Левого Берега», решение об уходе было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Но депутаты называли это «рабочим дискуссиями». Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии «Голос», Вакарчук, по словам депутатом, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. «Он всячески подчёркивал, что является обычным членом команды и это – новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия».

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

В 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчук был 15-м номером в списке «Нашей Украины – Народной самообороны», получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.