Рада лишила Кабмин Шмыгаля годового иммунитета

Верховная Рада не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета министров, поэтому правительство потеряло годовой иммунитет. «За» документ проголосовали 207 народных депутатов из 226 необходимых, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Доработанная программа предусматривала среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%, обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% от запланированного объема ВВП, а также 10% валового внутреннего продукта будут формировать IT-отрасль, пишут «Українські Новини».

По социальному блоку Кабмин намеревался концентрировать внимание на ежегодном перерасчете пенсий для 11 млн пенсионеров, упрощении порядка назначения субсидий, росте на 10% количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу «деньги ходят за человеком», и повышении размера помощи более 32 тыс. опекунов на 43 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Программа также предусматривала организацию образовательного процесса в новом учебном году (2020/2021) в условиях пандемии COVID-19, создание градостроительного кадастра на государственном уровне, повышение Украиной показателя «Индекса восприятия коррупции» с 30 до 60 баллов, усовершенствование государственных жилищных программ, установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год, а также введение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 2021 года.

Ранее в Раде выступил премьер Денис Шмыгаль, который заявил, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет, чтобы эффективно работать.

Накануне профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу Кабмина.

Напомним, что правительство изменило условия определения цены на сжиженный газ. Теперь все будет зависеть от цены газа в начале месяца, в котором проводился аукцион.