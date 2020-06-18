Боевики на Донбассе нарушили “тишину”: есть убитые и раненные

17 июня боевики на Донбассе нарушили режим “тишины” четырнадцать раз.

На протяжении 17 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб и один ранен, еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По их информации, российские террористы за сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские защитники использовали дежурные огневые средства для подавления противника, ранив как минимум одного боевика.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” неподалеку от населенного пункта Орехово противник обстрелял позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитники Крымского попали под огонь из минометов калибра 120 мм, а неподалеку Шумов – враг использовал стрелковое оружие. Возле Луганского оккупационные войска обстреляли ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ “Восток” российские наемники открыли огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

По защитникам Авдеевки враг открыл огонь из штатного вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а украинских воинов в районе Попасной обстреливал вражеский снайпер. Кроме того, на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельскому террористы применили минометы различных систем. Вблизи Пищевика боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано. В штабе ООС подчеркнули, что ситуация на фронте находится под контролем украинских Объединенных Сил.

Ранее politua сообщал о том, что в Черное море выдвинулся боевой корабль США.