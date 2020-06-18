В Украине новые правила снижения цены на газ

Правительство изменило условия определения цены на сжиженный газ. Теперь все будет зависеть от цены газа в начале месяца, в котором проводился аукцион.

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения, сообщает пресс-служба правительства.

«Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион», – говорится в сообщении.

Уточняется, что окончательная цена для потребителя должна включать налог на добавленную стоимость, тариф на транспортировку и распределение газа, торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.

В Кабмине считают, что нововведение позволит устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.

Кроме того, постановление усовершенствует работу аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Аукционный комитет теперь будет включать пять представителей Минэнерго, а персональный состав аукционного комитета утверждается приказом министерства.

Напомним, что повышение цены запланировано на июнь. Абонплата вырастет на 20-30 гривен.