Коронавирус в Украине побил свой антирекорд

Количество новых случаев коронавируса еще больше выросло – рекордные 829. Смертность составила 23 больных, всего с начала эпидемии умерло 966 человек.

За сутки 17 июня в Украине коронавирус диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в Украине у 34 063 человек, из них 966 человек умерли, 14 943 выздоровели.

Как сообщает Министерство здравоохранения:

«По данным СНБО, за прошедшие сутки в Украине – 829 инфицированных. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней», – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски.

Также отмечается, что 23 человека из числа ранее заболевших умерли, 504 выздоровели.

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 141 872 заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, всего в мире – более 8,4 млн случаев инфицирования.

Накануне в Украине заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей. Более 700 заболевших и более 30 умерших, при этом выздоровели 415 человек.