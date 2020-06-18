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Украина закупит в США новые патрульные катера

Катер Mark VI.

Украина купит у США патрульные катера Mark VI на $600 млн. Судна использует для «защиты территориальных вод и защиты интересов на море».

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов, сообщается в Twitter Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

Отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI; 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 пушек MK44 и др.

«Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина использует судна для «защиты территориальных вод и защиты интересов на море». Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.

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Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача – обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Напомним, что в 2019 году в состав украинского флота вошли первые подаренные США катера Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Еще три Украина должна получить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла партия американских ракет Javelin.

Источник POLITua

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