Украина закупит в США новые патрульные катера

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов, сообщается в Twitter Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

Отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI; 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 пушек MK44 и др.

«Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – говорится в сообщении.

. @StateDept authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for #Ukraine for their purchase of up to 16 Mark VI patrol boats and related equipment valued at up to $600 million– https://t.co/vzZLappPIl @StateDeptPM @EURPressOffice @USAandEurope @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/MbzbnhJ2c4

Отмечается, что Украина использует судна для «защиты территориальных вод и защиты интересов на море». Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.

Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача – обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

The State Department has approved a possible Foreign Military Sale to Ukraine of up to sixteen armed Mark VI Patrol Boats for an estimated cost of $600 million. Several of these patrol boats were also part of the Pentagon’s recently announced $250M security assistance to Ukraine

— Ryan Browne (@rabrowne75) June 17, 2020