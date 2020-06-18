Стало известно, как НАТО ответит на ядерную угрозу РФ

В НАТО согласовали меры в ответ на ядерную угрозу со стороны России. Увеличивать ядерный арсенал по примеру РФ Альянс не намерен.

Министры обороны стран-членов НАТО во вторник, 17 июня, согласовали пакет мер в ответ на наращивание Россией ядерного арсенала. Заседание состоялось в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Альянса.

«Союзники согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер, включая ужесточение противовоздушной и противоракетной обороны», – говорится в сообщении.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул приверженность контролю над вооружениями, отметив, что Альянс не будет увеличивать ядерный арсенал по примеру РФ.

«Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе», – заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО уточнил, что Альянс развивает противовоздушную оборону, военно-морские силы и кибербезопасность в ответ на агрессивное поведение России.

«Мы адаптируемся к этому, чтобы мы могли поддерживать нашу оборону, что является краеугольным камнем нашей безопасности», – сказал Столтенберг.

Напомним, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.