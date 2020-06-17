На Урале духовник Поклонской рейдернул монастырь

Российские масс-медиа сообщили о захвате «духовником Поклонской» женского монастыря на Урале. Схиигумен Сергий (Романов) сместил настоятельницу.

Схиигумен Сергий (Романов), которого российские СМИ называли духовником депутата Госдумы РФ жкс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской, сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил здание, сообщают местные издания «66.ru» и «Екатеринбург Онлайн»

«Законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители», – сообщили в пресс-службе епархии.

По данным портала, к охране монастыря привлекли казаков, так как соратники Сергия опасаются замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника и «провокаций».

В епархии призывают «молиться о вразумлении схиигумена Сергия».

«Ему дана возможность подумать до следующего заседания суда», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, Наталья Поклонская – бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупанта в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ.