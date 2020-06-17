Украинцы «обнулили» рейтинг «Газпрома» в Facebook

Вслед за ФИФА украинцы обвалили рейтинг «Газпрома» в Facebook. Рейтинг российской компании в Facebook упал до 1,5 пункта.

Украинцы обвалили рейтинг российской компании «Газпром» в соцсети Facebook – до 1,5 пункта из пяти возможных. Оценки в один балл украинцы массово начали ставить вечером вторника, 10 июля, сообщает телеканал «ТСН».

Также писали комментарии: «Слава Украине!». Также были и «Слава Хорватии!». За несколько часов в рейтинге собралось до 700 единичек, поэтому «Газпром» закрыл функцию оценивания.

Перед этим украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, из-за чего организация закрыла возможность ставить оценки.

Напомним, что перед этим ФИФА наказала хорватского футболиста Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение Домагу Види за видео с лозунгом «Слава Украине!» – после победы сборной Хорватии над Россией.

Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы в сборной, а ФИФА оштрафовала почти на 13 тысяч евро. Тем временем Федерация футбола Украины изъявила готовность компенсировать средства и предоставить работу Вукоевичу, который уже работает в «Динамо». Огнен заявил, что сам заплатит штраф.