В Киеве задержали российского неонациста

Он распространял литературу, которая призывала к совершению терактов.

Правоохранители задержали в Киеве россиянина, который оказался руководителем неонацистской радикальной ячейки. Он является последователем идеологии, которая пропагандирует этнический и культурный геноцид.

Преступник был арестован в ходе совместной спецоперации, которую проводили СБУ и прокуратура – об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. По информации следствия, он занимался изготовлением и распространением литературы с призывами к совершению террористических актов, массовых убийств, насилия в отношении эмигрантов с декабря 2019 года, а проживал в Киеве начиная с 2014 года.

“Задержанный является последователем идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид. Для популяризации таких взглядов изготавливал и сбывал издание его авторства, а также нацистскую символику”, – уточнили в прокуратуре.

Подозреваемый продавал свою литературу через Telegram-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях. Кроме всего прочего, во время обыска у него также нашли и изъяли детали для создания самодельного взрывного устройства.

“В ходе обысков, проведенных 16.06.2020 по адресу проживания задержанного, изъято экземпляры нацистских и экстремистской произведений, знамена “Третьего рейха”, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ в социальных сетях и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Кроме того, в ходе обысков у задержанного изъяли корпус гранаты ВОГ-17 без подрывника, снаряженный зарядом взрывчатого вещества А-IX-1 и унифицированным запалом УЗРГМ-2, который относится к боевым припасам, при сочетании которых получается самодельное взрывное устройство”, – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258-2 (распространение и хранение с целью распространения материалов с публичными призывами к совершению террористических актов), ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

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