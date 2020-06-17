Министерство иностранных дел Украины приглашает украинских фотографов принять участие в новом стартапе. Его название: “Фотобанк “Украина”.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, проект направлен на рекламирование Украины для всего мира и создание у государства позитивного имиджа.

“Мы в МИД хотим рассказывать миру о новой Украине: креативной, динамической и инновационной. В противоположность всем устаревшим “постсоветским” стереотипам, а также лжи, которую кое-кто сознательно распространяет о нас в мире. Чтобы вводя название нашего государства в Google-поиск, иностранец в любой части мира видел ее классной и интересной”, – пояснил Кулеба.

“В этой задаче без качественного визуального контента не обойтись. Ищем фотографов, которые готовы сотрудничать и включить свои талантливые работы в продвижение современного и позитивного образа нашего государства за рубежом. Помогите нам показать Украину такой, какой ее видите вы”, – призвал министр.

Все, кто желает принять участие в новом проекте, должны написать об этом на электронный ящик [email protected]



Как ранее сообщал politua, Украина собирается расширить состав делегации в Минске.