Соответствующий законопроект уже внесен в парламент на рассмотрение.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отменить прохождение государственной итоговой аттестации в 2020 году. Это касается и ВНО.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента под номером №3669. Он предполагает, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, должны быть освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации. При этом в документе уточняется, что те выпускники, которые хотят все же пройти ВНО, будут иметь на это право.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ предусматривает изменение норм закона “Об образовании” по определению правительством продолжительности учебного года в условиях карантина, а также предоставлению ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения. Таковыми являются годовое оценивание, государственная итоговая аттестация, или государственная итоговая аттестация в форме внешнего независимого оценивания.

Говоря простым языком: в том случае, если законопроект будет принят, будет отменена обязательная сдача ВНО в 2020 году. Но возможность по желанию пройти ВНО останется. При этом, на основе чего вузы будут отбирать абитуриентов – пока неясно.

Как ранее сообщал politua, Владимир Зеленский предлагал на рассмотрение Рады законопроект о Всеукраинском референдуме.