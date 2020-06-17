КНДР возвращает войска на границу с Южной Кореей

Правительство Северной Кореи заявило о стягивании войск к границе с Южной Кореей. В районе демилитаризованной зоны будут возобновлены военные учения.

Об этом сообщает Associated Press. В издании подчеркнули, что от переговоров КНДР отказалась.

Кроме того, северокорейская армия собирается восстановить сторожевые посты в прифронтовых районах. Таким образом Северная Корея в одностороннем порядке разрывает соглашение о сокращении напряженности с Южной Кореей от 2018 года.

Южная Корея уже выразила обеспокоенность таким решением соседей. В Сеуле заявили, что в случае начала боевых действий Пхеньяну придется заплатить соответствующую цену.

“Действия КНДР сводят на нет все совместно достигнутые за более чем 20 лет результаты и усилия в сфере прогресса межкорейских отношений и сохранения мира на Корейском полуострове”, – заявил начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи Чон Дон Чжин.

В свою очередь администрация президента Южной Кореи сообщила, что там не считают происходящее поводом для отказа от военного соглашения. В связи с этим Южная Корея не будет отменять запрет на отправку на Север агитационных материалов и листовок, даже в том случае если КНДР, как и обещала, начнет распространять свои листовки на южнокорейской территории.

Как ранее сообщал politua, КНДР официально оборвала все связи с Южной Кореей.