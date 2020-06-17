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Украина станет в очередь на приобретение вакцины от коронавируса – МОЗ

"5 канал"

Препарат разрабатывает британская компания AstraZeneca

Украина собирается подать заявку на получение британской вакцины от коронавируса. Ее, в случае успешного завершения клинических испытаний, будет поставлять компания AstraZeneca.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, профильный вице-премьер и министр иностранных дел Украины уже получили поручение от президента Зеленского начать переговоры с госструктурами Великобритании на предмет предзаказа вакцины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам министра, в настоящее время процесс переговоров продолжается. Но пока что нельзя говорить ни о конкретных сроках заказа, ни о количестве доз, которые удастся закупить.

“Конечно, для нас это важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где тоже будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания для этого”, – подчеркнул Степанов.

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Как ранее сообщал politua, Украина поставила очередной “антирекорд” по количеству заболевших COVID-19 за сутки.

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