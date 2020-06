17 июня американский эсминец USS Porter (DDG 78) класса Arleigh Burke взял курс на Черное море. В его акватории он будет заниматься обеспечением безопасности и повышать региональную стабильность и совместную готовность с союзниками НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США. Там подчеркнули, что это уже третий заход военного корабля США в Черное море с начала 2020 года. А именно USS Porter появляется возле Украины второй раз.

“Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами для поддержки взаимных морских интересов в регионе”, – заявил командир судна Крейг Тент.

Как уже известно, эсминец примет участие в ряде совместных учений с партнерами НАТО. Среди последних Украина, Грузия, Турция, Болгария и Румыния.

BREAKING: #USSPorter begins their straits transit to the #BlackSea to begin routine maritime operations and to train with @NATO allies & partners in the region 🇹🇷 🇷🇴 🇧🇬 🇺🇦 🇬🇪 !

This will be the third time a @USNavy warship has been to the Black Sea in 2020! pic.twitter.com/sTssBGpOMs

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 17, 2020