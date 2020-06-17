Сторонники Шария митингуют под Офисом президента

Возле Офиса президента собрались сторонники Шария, а на Майдане – патриотически настроенные противники пророссийского реванша в Украине.

У офиса президента Владимира Зеленского собрались сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария и скандируют «Вова выходи», сообщает пресс-служба полиции Киева.

Под стенами ОП собрались примерно 500 человек, которые скандируют: «Вова выходи» и «Не мой президент». Сторонники Шария собрались из-за произвола правоохранителей и кричат: «Полиция – работать».

Как сообщает корреспондент «Украинской Правды», в то же время, на Майдане Независимости также собрались 2 сотни активистов: половина из них в форме муниципальной варты и «Правого сектора».

Из-за акции в центре Киева правоохранители усилили меры безопасности.

Фото с места событий. Под Офисом президента. Фото с места событий. Под Офисом президента. Фото с места событий.Под Офисом президента. Фото с места событий. Фото с места событий. На Майдане. Фото с места событий. На Майдане. Фото с места событий. Пред 1 из 7 След

«Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство», – говорится в сообщении полиции.

16 июня «Демократическая сокира» сообщала, что планирует собраться в среду вместе с Движением Ветеранов Украины и «дружественными патриотическими организациями» на Майдане Незалежности неподалеку стелы и отправиться на Банковую, где будут митинговать сторонники Шария «для проведения морализаторской беседы на тему «Киев – украинский город».

Напомним, что силы пророссийского реванша возглавляемые кумом Путина Медведчук в тесной связке со «слугами народа» готовят государственный переворот и российский реванш.