16 июня боевики на Донбассе нарушили режим “тишины” девять раз.

На протяжении 16 июня российские террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня девять раз. Как минимум один боевик был уничтожен силами Вооруженных Сил Украины. Один защитник Украины был ранен.

Об этом сообщил в своей ежедневной сводке пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил. Они подчеркнули, что противник использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вблизи Новозвановки враг открыл огонь по позициям ООС, используя минометы 122-го калибра. При этом артиллерия была размещена на западной окраине Алмазного, неподалеку от жилых кварталов мирных жителей.

Неподалеку от Крымского российские войска дважды применили минометы калибра 120 мм и вооружение боевых машин пехоты. Рядом с Новоалександровком боевики использовали 82 мм минометы, а рядом с Ореховым – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности ОТГ “Восток” по защитникам Авдеевки оккупанты дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитники Марьинки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Пищевика террористами использовались минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщал рolitua, Украина получила от Соединенных Штатов Америки новые ракеты системы Javelin.