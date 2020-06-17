Украина получила от США новые ракеты Javelin

США передали Украине оборонное оборудование на 60 миллионов долларов. В частности, среди этого – рации и противотанковые ракеты Javelin.

США передали Украине оборудование в оборонной сфере общей стоимостью в $60 млн. Об этом сообщили на странице американского посольства в Украине на своей странице в Facebook.

«Вчера, 16 июня, Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на болеем чем $60 миллионов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», – говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Груз американской военной помощи для Украины. Груз американской военной помощи для Украины. Пред 1 из 2 След

Напомним, что в мае США передали Украине технику оборонного и медицинского назначения на $25 млн для использования в зоне боевых действий на Донбассе.

В феврале США передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок «Алаяка» стоимостью в 1,5 миллиона долларов США.

В январе Штаты передали украинским пограничникам спецснаряжение и оборудование для обороны морских рубежей. Сумма технической помощи составила 29 млн гривен.

🇺🇦 Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час #COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного… Geplaatst door U.S. Embassy Kyiv Ukraine op Woensdag 17 juni 2020

Напомним, что ранее Соединенные Штаты Америки предоставили Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением COVID-19.