Силы пророссийского реванша возглавляемые кумом Путина Медведчуком в тесной связке со «слугами народа» готовят государственный переворот и российский реванш.

Силы проросийского реванша в Украине готовят государственный переворот, который будет осуществлен через парламентские процедуры. С таким предупреждением на своей странице выступил на своей странице в Facebook координатор общественного движения «Спільна Справа» Александр Данилюк.

«Свинособачий план очень прост», – пишет Данилюк.

План пророссийских сил тесно связанных с кумом российского нацлидера Владимира Путина, народным депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком нацелен на политический кризис в стране. В результате пророссийские силы должны мирным путем захватить власть.

«Исключить любые возможности для формирования большинства «Слуг народа» с проукраинскими силами, провокация парламентской и правительственной кризиса, перевыборы Верховной Рады, формирование большинства из «Оппозиционной платформы – За жизнь!» и слое (возможно даже без «слуг народав» вообще), избрание Медведчука спикером, устранение Зеленского с поста президента (возможно даже по процедуре в связи с самоустранением от выполнения обязанностей)», – подчеркивает Данилюк.

Свинособачий план дуже простий.Унеможливити будь-які можливості для формування більшості СН з проукраїнськими силами,… Geplaatst door Oleksandr Danylyuk op Dinsdag 16 juni 2020

При этом ключевую роль в реализации планов сил пророссийского реванша должны сыграть украинские правоохранители и дестабилизированная судебная система. Именно они должны сгенерироваить и поддержать общественно-политический хаос в стране.

«Активную роль в реализации этого плана осуществляют правоохранительные и судебные органы», – подытожил Данилюк.