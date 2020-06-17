Новые антирекорды коронавируса в Украине

В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей. Более 700 заболевших и более 30 умерших, при этом выздоровели 415 человек.

За 16 июня в Украине подтвердили еще 758 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умер 31 человек, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Общее количество заболевших составило 33 234, умерших – 943. Выздоровели за сутки 415 человек, за все время – 14943.

Больше всего новых случаев заражения (155) обнаружили во Львовской области. Общее число подтвержденных заболевших – 3227.

В Черновицкой области сообщили о 69 новых заболевших, а общее число достигло 4082. В Киеве обнаружили 41 новый случай, всего – 4026.

В Ровенской области за сутки заболели 26 человек, всего – 2499. В киевской области подтвердили 29 новых случаев, в целом коронавирус обнаружили у 2078 человек.

В Донецкой и Херсонской областях за 16 июня не обнаружили ни одного нового случая.

«Обращаю ваше внимание, что мы установили два антирекорда – по количеству заболевших и умерших за сутки… Уважаемые украинцы, COVID-19 – это не игрушки, не нужно к нему относиться легкомысленно. Придерживается рекомендаций Минздрава, пользуйтесь масками, антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию», – сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 8,1 млн. Из них умерли 443,6 тыс., вылечились – 3,9 млн.

Напомним, что 11 регионов Украины не готовы ослабить карантин. Количество заболеваний коронавирусом превышает минимум почти в половине страны.