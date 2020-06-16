Новости

Кабмин хочет ужесточить масочный режим в Украине

sts.sumy.ua

В правительстве готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Кабинет министров Украины собирается ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в рамках карантина. Но при этом в правительстве все же готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал. По словам главы КМУ, сейчас крайне важно держать эпидемию COVID-19 под строгим контролем, особенно с учетом того, что ослабление мер карантина украинское общество воспринимает скорее как его полную отмену.

“Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий”, – пояснил премьер.

Читайте также  США и ЕС требуют от России обеспечения беспрепятственного прохода украинских кораблей через Керченский пролив

“Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными”, – подвел итог Шмыгаль.

Как ранее сообщал politua, Верховная Рада приняла так называемый “карантинный” закон о культуре.

Тоже интересно
Новости

11 регионов Украины не готовы ослабить карантин

Новости

Прокуратура требует ареста Порошенко

Новости

Испанцам поставили на вид за изображение Крыма

Новости

Верховная Рада приняла “карантинный” закон о культуре

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

11 регионов Украины не готовы ослабить карантин

Прокуратура требует ареста Порошенко

Испанцам поставили на вид за изображение Крыма

1 из 1 822