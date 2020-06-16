Кабинет министров Украины собирается ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в рамках карантина. Но при этом в правительстве все же готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал. По словам главы КМУ, сейчас крайне важно держать эпидемию COVID-19 под строгим контролем, особенно с учетом того, что ослабление мер карантина украинское общество воспринимает скорее как его полную отмену.

“Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий”, – пояснил премьер.

“Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными”, – подвел итог Шмыгаль.

Как ранее сообщал politua, Верховная Рада приняла так называемый “карантинный” закон о культуре.