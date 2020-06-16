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11 регионов Украины не готовы ослабить карантин

Количество заболеваний коронавирусом превышает минимум почти в половине страны.

Киев и еще 10 украинских областей все еще не готовы к ослаблению карантина. Во всех этих регионах существенно превышен показатель случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, кроме столицы, требованиям МОЗ не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Во всех перечисленных регионах на 100 тысяч населения приходится более двенадцати больных COVID-19:

  • Киев – 15,57;
  • Винницкая область – 18,13;
  • Волынская область – 37,43;
  • Житомирская область – 13,75;
  • Закарпатская область – 24,01;
  • Ивано-Франковская область – 15,14;
  • Львовская область – 34,29;
  • Ровенская область – 32,88;
  • Тернопольская область – 17,15;
  • Черновицкая область – 31,51;
  • Черниговская область – 12,42.
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Напомним, что ослабление карантина в регионе возможно только при выполнении трех условий:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах должна быть менее 50%;
  • За последние 7 дней проведено более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Как сообщал politua, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали вскоре после того, как ей поставили диагноз: заражение COVID-19.

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