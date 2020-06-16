Количество заболеваний коронавирусом превышает минимум почти в половине страны.
Киев и еще 10 украинских областей все еще не готовы к ослаблению карантина. Во всех этих регионах существенно превышен показатель случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, кроме столицы, требованиям МОЗ не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
Во всех перечисленных регионах на 100 тысяч населения приходится более двенадцати больных COVID-19:
- Киев – 15,57;
- Винницкая область – 18,13;
- Волынская область – 37,43;
- Житомирская область – 13,75;
- Закарпатская область – 24,01;
- Ивано-Франковская область – 15,14;
- Львовская область – 34,29;
- Ровенская область – 32,88;
- Тернопольская область – 17,15;
- Черновицкая область – 31,51;
- Черниговская область – 12,42.
Напомним, что ослабление карантина в регионе возможно только при выполнении трех условий:
- инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
- загруженность мест в больницах должна быть менее 50%;
- За последние 7 дней проведено более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.
Как сообщал politua, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали вскоре после того, как ей поставили диагноз: заражение COVID-19.