Количество заболеваний коронавирусом превышает минимум почти в половине страны.

Киев и еще 10 украинских областей все еще не готовы к ослаблению карантина. Во всех этих регионах существенно превышен показатель случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, кроме столицы, требованиям МОЗ не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Во всех перечисленных регионах на 100 тысяч населения приходится более двенадцати больных COVID-19:

Киев – 15,57;

Винницкая область – 18,13;

Волынская область – 37,43;

Житомирская область – 13,75;

Закарпатская область – 24,01;

Ивано-Франковская область – 15,14;

Львовская область – 34,29;

Ровенская область – 32,88;

Тернопольская область – 17,15;

Черновицкая область – 31,51;

Черниговская область – 12,42.

Напомним, что ослабление карантина в регионе возможно только при выполнении трех условий:

инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

загруженность мест в больницах должна быть менее 50%;

За последние 7 дней проведено более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Как сообщал politua, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали вскоре после того, как ей поставили диагноз: заражение COVID-19.