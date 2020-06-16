Прокуратура требует ареста Порошенко

Взятие под стражу – такую меру пресечения будет требовать для пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко в четверг в Печерском суде Офис Генерального прокурора, сообщил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков, передает «5 канал».

Адвокат также сообщил, что мера пресечения будет рассматривать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк.

«Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента», – заявил Новиков.

«Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайством ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка – это ожидаемо, и нас это не удивило», – отметил он.

Он подтвердил, что Петр Порошенко обязательно прибудет в суд.

«Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны происходит на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный», – отметил Илья Новиков.

Адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное.

«Венедиктова, я думаю, это первый Генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом – связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь в этом производстве есть фальсифицированные лично Генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать», – сообщил Головань.

При этом адвокат подчеркивает абсолютную невиновность своего доверителя.

«Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования», – сообщил Игорь Головань.

«Подписал ее заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления», – уточнил он.

Адвокат также сообщил, что мера пресечения будет рассматривать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк.

«Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15.15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пыНовиковтаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента», – отметил Новиков.

Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайством ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка – это ожидаемо, и нас это не удивило», – уточнил он.

Он подтвердил, что Петр Порошенко обязательно прибудет в суд. «Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны происходит на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный», – отметил Илья Новиков.

Адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное.

«Венедиктова, я думаю, это первый Генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом – связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь в этом производстве есть фальсифицированные лично Генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать», – сообщил Головань.

«Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования», – сообщил Игорь Головань.

«Подписал ее заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления», – подытожил он.

Напомним, что сегодня стало известно умер отец Петра Порошенко. Отцу пятого президента Украины было 84 года.