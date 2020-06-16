Испанцам поставили на вид за изображение Крыма

МИД требует от испанского СМИ исправить карту с «российским» Крымом. Ее опубликовали в инфографике о распространении коронавируса.

Министерство иностранных дел требует от испанской телерадиокомпании «RTVE» исправить карту, где оккупированный Крым обозначен частью России, сообщила на своей странице в Facebook первая замглавы МИД Эмине Джапарова.

Он сообщила, что карта была опубликована в инфографике о распространении COVID-19.

«Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к «RTVE» и МИД Испании с требованием исправить», – отметила Джапарова.

МЗС України продовжує "викладати" георгафію закордонним ЗМІ.Цього разу іспанський телерадіокомпанії RTVE, яка… Geplaatst door Emine Dzheppar op Dinsdag 16 juni 2020

Напомним, что в конце мая 2020 издание «Le Monde» опубликовал карту с российским Крымом в статье о пандемии COVID-19. Издание опубликовало карту-инфографику, в которой Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.