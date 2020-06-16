В России оборудуют школы системой распознания лиц

Во всех школах России установят камеры с функцией распознавания лиц. Соответствующий заказ региональных департаментов образования выполнит «Ростех».

Все российские школы оборудуют камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщает российское издание «Ведомости».

Проектом занимается Национальный центр информатизации, который входит в госкорпорацию «Ростех», по заказу региональных департаментов образования.

По данным газеты, общая сумма контрактов на поставку в школы систем слежения, которые были размещены на сайте госзакупок, превышает 2 миллиарда рублей.

Предполагается, что камеры установят как внутри, так и снаружи учебных заведений. Все они будут подключены к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell. В них также будет дополнительно интегрирован модуль распознавания лиц от компании NtechLab.

По состоянию на сейчас камеры поставлены уже в 1608 школ в 12 регионах. В будущем систему планируют развернуть в более чем 43 тысячах школ.

Напомним, что власти России живут в постоянном страхе, несмотря на всю вседозволенность их деятельности.

В частности, нынешний премьер-министр Мишустин создал в России систему тотального отслеживания всех финансовых операций, совмещенную с видеонаблюдением и распознаванием лиц.

В то же время, в Украине начало работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах привело к резкому снижению числа нарушений уже за первые сутки.