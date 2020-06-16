Умер отец Петра Порошенко

16 июня 2020 года умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко: Алексей Порошенко.

Об этом информирует пресс-служба “Европейской солидарности”. Уточняется, что причиной смерти стал инсульт.

“Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко”, – сообщили в партии.

“Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты – смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби”, – добавили в пресс-службе.

Самому Петру Порошенко о смерти отца сообщили во время допроса в Государственном Бюро Расследований.

Как ранее сообщал politua, пятый президент Украины дал показания в деле о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.